MultiVersus: vediamo il gameplay del platform fighter

Il genere dei platform fighter si sta per arricchire di un concorrente di un certo spessore. Stiamo parlando di MultiVersus, creazione di WB Games annunciata ormai lo scorso novembre e che vede affrontarsi personaggi come Superman, Arya Stark e Tom & Jerry. Dopo qualche mese di silenzio, il team di sviluppo di Player First Games ha deciso di tornare a farsi vedere con un lungo video dedicato al gameplay, nel quale possiamo vedere gli sviluppatori Daniel Kraft e Tony Huynh sfidare i due pro player Nakat e VoiD.









A margine dei serrati scontri, i quattro approfittano dell’occasione per parlare del gioco in sé. Ricordiamo che MultiVersus, oltre ad essere free to play, è anche stato pensato per stimolare la cooperazione fra le coppie di combattenti tramite abilità che permettono di assistere i nostri compagni d’arme. I due sviluppatori hanno anche specificato la loro intenzione di aggiornare continuamente il loro gioco, e di ascoltare il feedback della comunità di giocatori. Inoltre, i due hanno rivelato che la prossima closed alpha – per la quale potete registrarvi sul sito ufficiale – prenderà il via il 19 maggio e sarà presente su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S). MultiVersus non ha ancora una data di lancio definitiva, ma dovrebbe uscire entro la fine dell’anno.