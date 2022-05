Dead Space: la data di uscita del remake è prevista per gennaio 2023

È stata decisamente una diretta interessante, quella organizzata stasera da Motive Studio. Come ben sappiamo, l’aspetto artistico gioca un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera giusta in ogni gioco horror, e nel caso specifico del remake di Dead Space fa piacere vedere come il team abbia saputo ben sfruttare il motore Frostbite per rendere gli ambienti della USG Ishimura, già profondamente inquietanti nel 2008, ancora più immersivi donando loro un aspetto più al passo con la tecnologia moderna.









Ma, al di là di tutto questo, non dubitiamo che molti si siano sintonizzati perché speravano di ottenere informazioni più precise sulla data di uscita del remake di Dead Space. Ebbene, le vostre preghiere sono state accolte: Motive Studio ha infatti rivelato che il gioco uscirà il 27 gennaio 2023, naturalmente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per un reveal più approfondito, invece, ci sarà da aspettare ancora qualche mese; per la precisione, fino al prossimo autunno. E quale modo migliore per preparasi ad Halloween?

Ecco, per finire, una galleria di immagini: