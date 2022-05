Alan Wake Remastered uscirà su Switch, è ufficiale

Dopo vari avvistamenti negli ultimi mesi dello scorso anno, in queste ore è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Alan Wake Remastered sarà disponibile anche su Switch. La notizia è stata data da Sam Lake nella stessa occasione dell’annuncio della messa in produzione di una serie TV in live action ispirata proprio ad Alan Wake.

L’esponente di Remedy Entertainment ha fatto sapere che la versione per Switch di Alan Wake girerà nativamente sull’hardware della console Nintendo, dunque non si tratterà di un’edizione giocabile via cloud streaming, bensì di una vera e propria conversione. Quando uscirà? Non è stata definita una data precisa, ma lo studio finlandese ha annunciato che il gioco sarà disponibile nel solo formato digitale in autunno. Ulteriori dettagli verranno svelati prossimamente.

