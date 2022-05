Annunciato Zenless Zone Zero, nuovo action RPG per PC e mobile

Come preannunciato qualche giorno fa, miHoYo ha svelato ufficialmente Zenless Zone Zero: si tratta di un nuovo action RPG ad ambientazione post-apocalittica che si sviluppa in una tipica metropoli asiatica.









Il prossimo videogioco degli autori di Genshin Impact metterà i giocatori nei panni dei cosiddetti Proxy, degli individui incaricati di proteggere la popolazione di New Eridu – l’ultimo baluardo dell’umanità – dagli attacchi di mostri misteriosi denominati Eterei. Zenless Zone Zero potrà contare su un sistema di combattimento dinamico e adrenalinico, come possiamo notare dal trailer di annuncio, e su uno stile grafico colorato che si ispira alla cultura anime. Gli sviluppatori fanno poi sapere che sarà presente una dinamica roguelite non meglio specificata.

Per finire, precisiamo che il gioco sarà disponibile prossimamente su PC e dispositivi mobili, ma gli sviluppatori non escludono il suo approdo su altre piattaforme. Nel frattempo, gli interessati possono iscriversi alla closed beta che partirà prossimamente.