The Callisto Protocol: novità in vista per l'horror fantascientifico

Annunciato sul finire del 2020, di The Callisto Protocol si sono immediatamente perse le tracce. La situazione, però, sta per cambiare ora che Glen A. Schofield, il fondatore di Striking Distance Studios, ha promesso novità per il successore spirituale di Dead Space ambientato nell’universo di PUBG.

Con un breve messaggio diffuso via Twitter, infatti, il co-creatore della saga di Dead Space ha annunciato che nel corso di questa settimana verremo a conoscenza di nuove informazioni su The Callisto Protocol. Per il momento non sappiamo altro, tuttavia incidentalmente questa settimana, domani per essere precisi, si terrà anche il primo showcase di 505 Games: che l’horror fantascientifico di Schofield e compagni venga pubblicato proprio dal publisher milanese?

