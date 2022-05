Marvel's Midnight Suns valutato in Corea del Sud, uscita imminente?

Se qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia dell’avvistamento di Marvel’s Midnight Suns sul sito dell’ente di classificazione australiano, oggi segnaliamo che il tattico a turni targato Firaxis Games è apparso anche nel database dell’ente omologo sodcoreano.

Da notare che di solito ciò avviene quando ormai l’uscita di un gioco risulta imminente, pertanto è possibile che Marvel’s Midnight Suns possa vedere la luce a breve. La pubblicazione del videogioco con protagonisti gli eroi dei fumetti Marvel era difatti prevista in primavera, tuttavia gli sviluppatori ne rinviarono il lancio alla seconda metà del 2022. Ora che la prima metà dell’anno è quasi conclusa, ci stiamo avvicinando sempre più alla finestra di uscita indicata, pertanto un annuncio a stretto giro non ci stupirebbe affatto.

Ricordiamo, infine, che Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.

