The Library of Babel è un nuovo platform stealth per PC e console

In uscita il prossimo autunno su PC e console, The Library of Babel è un nuovo platform stealth ad ambientazione fantascientifica in sviluppo presso Tanuki Game Studio.









Ambientato circa venti millenni dopo l’estinzione dell’umanità dalla faccia della Terra, The Library of Babel metterà i giocatori nei panni di Ludovik, un automa cercatore incaricato di indagare su un misterioso omicidio nelal città di Babilonia. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, Ludovik si ritroverà presto in un territorio ostile mentre proverà a seguire le orme dell’assassino.

Il gioco mescolerà platforming, dinamiche stealth e meccaniche tipiche delle avventure grafiche per offrire un titolo che ricorda i videogiochi d’avventura degli anni Novanta.

Per finire, segnaliamo che l’opera di Tanuki Game Studio sarà disponibile su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.