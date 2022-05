Square Enix punta ad aprire nuovi studi di sviluppo

Dopo aver ceduto i suoi studi occidentali a Embracer Group, Square Enix ha delineato la sua strategia per il futuro nell’ultimo incontro con gli investitori che si è tenuto nelle scorse ore.

Secondo quanto riportato dalla redazione di GamesIndustry, la compagnia giapponese ha intenzione di ottimizzare l’allocazione delle risorse al fine di sviluppare videogiochi in grado di soddisfare i bisogni degli utenti e massimizzare così i profitti. A tal fine, Square Enix vuole fondare nuovi studi di sviluppo e dar vita a delle proprietà intelletuali inedite, oltre ad allineare le operazioni all’estero con le funzioni organizzative della sede centrale di Tokyo.

Non sono mancati i riferimenti al business degli NFT, che i manager di Square Enix reputano un successo (nonostante tutto ciò che gravita attorno alla blockchain non se la stia passando proprio bene); mentre viene ribadito l’impegno della compagnia nei settori dell’intelligenza artificiale e dei servizi incentrati sul cloud.

