Bloober Team sarebbe al lavoro su un remake di Silent Hill 2

A poche ore dal leak che vede Konami impegnata a dare un nuovo capitolo alla serie Silent Hill, emergono altre voci riguardandi i piani del publisher giapponese per la sua IP horror. Stavolta a circolare è il nome di Bloober Team, lo studio polacco di videogiochi creatore di Layers of Fear, Observer e del recente The Medium. Ricorderete come non è la prima volta che il nome dello studio e quello del videogioco vengono associati, ma stavolta abbiamo più dettagli sull’entità del progetto, che sarebbe nientemeno che un remake di Silent Hill 2.

In particolare, queste voci sono state rilanciate dal giornalista Jeff Grubb, che dichiara di averne sentito parlare da più fonti. Grubb suggerisce anche come il remake di Silent Hill 2 possa essere stato uno dei grandi annunci che Konami aveva in mente per lo scorso E3, prima che decidesse di non presenziare.