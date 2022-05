Resident Evil Village: un nuovo mod implementa la VR

Sembra ormai essere diventata tradizione ricorrente, per gli appassionati della VR, quella di ricorrere a mod che ne permettano l’implementazione anche in giochi non dotati di supporto ufficiale; è il caso, per esempio, di Elden Ring. Ma questa news non è dedicata agli appassionati del titolo From Software, quanto piuttosto agli amanti dell’horror in salsa action di Capcom. Il popolare modder Praydog, già noto per le conversioni in realtà virtuale di Resident Evil 2 e 3, sta infatti completando i lavori su una modificazione che permetta l’uso dei visori VR in Resident Evil Village e Resident Evil 7.

La conversione in questione può essere trovata sulla pagina Github di Praydog, al seguente link; per installarla, vi basterà seguire le semplici istruzioni. Vale la pena tenere presente che le versioni attualmente disponibili non sono da considerare finali, ma già così la qualità del lavoro fatto nel rendere Resident Evil Village compatibile con gli headset VR traspare tutta. E siamo sicuri che non vedete l’ora di incontrare Alcina Dimitrescu in prima persona…