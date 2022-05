MultiVersus: pubblicato un trailer animato per il gioco di WB Games

C’è forse un genere più adatto ai crossover che non quello dei platform fighter? Beh, può darsi, ma di sicuro quella di far sì che personaggi di vari universi narrativo si incontrino per darsele di santa ragione è tradizione consolidata di questo stile di giochi, e MultiVersus di WB Games non fa eccezione. Nel trailer animato di recente pubblicazione, per esempio, possiamo vedere Batman e Shaggy sfidare Bugs Bunny e Arya Stark. No, sul serio:









MultiVersus, che sarà un titolo free to play e cross-platform, non ha ancora una data di lancio ufficiale. In compenso, la Closed Alpha prenderà il via il prossimo 19 maggio; se volete iscrivervi, potete farlo qui. Curiosi di vedere un po’ di gameplay? Di recente WB Games ha pubblicato una bella 2v2, che trovate al seguente link.