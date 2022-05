Kerbal Space Program 2 rinviato per la terza volta: uscita nel 2023?

Non c’è due senza tre, recita un noto detto popolare. Probabilmente gli sviluppatori di Kerbal Space Program 2 devono esseresi ispirati a questo proverbio mentre decidevano di rinviare per la terza volta l’uscita del loro videogioco. L’annuncio dello slittamento della release è arrivato ancora una volta tramite il creative director Nate Simpson, il quale con un video messaggio fa sapere che Kerbal Space Program 2 sarà disponibile nei primi mesi del 2023.









Simpson spiega che il team sta lavorando alacremente per assicurarsi che il gioco venga pubblicato nella miglior forma possibile, per questo gli sviluppatori di Intercept Games hanno bisogno di più tempo per far sì che il prodotto finale sia all’altezza delle aspettative dei fa. Per finire, il creative director ribadisce che Kerbal Space Program 2 uscirà prima su PC, mentre le versioni console verranno pubblicate solo in un secondo momento.