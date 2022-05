L'horror The Chant si mostra in un primo teaser trailer

L’etichetta Prime Matter e gli sviluppatori di Brass Token hanno pubblicato il primo teaser trailer di The Chant, nuova avventura a tinte horror in uscita il prossimo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.









Ambientato su un’isola remota durante un ritiro spirituale, in The Chant sarà nostro compito cercare di sopravvivere contro una miriade di pericoli che si sono scatenati dopo che un rituale di gruppo è andato terribilmente storto, aprendo un portale verso una dimensione da incubo chiamata The Gloom.

Questa dimensione si nutre di energia negativa e inizierà a far impazzire tutti, attingendo dalle ansie e paure del gruppo e manifestandosi sotto forma di creature interdimensionali. Solo svelando i misteri di un culto new age degli anni ’70 e rafforzando al contempo mente, corpo e spirito, sarà possibile invertire il canto ed evitare di rimanere intrappolati nell’oscurità per sempre.

Prima di concludere facciamo notare che le versioni per PS4 e Xbox One annunciate in passato sono state cancellate.