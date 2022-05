Miasma Chronicles: rivelato un nuovo trailer per il gioco di 505 Games

Direttamente da The Bearded Ladies Consulting (Mutant Year Zero, Corruption 2029) e con la distribuzione di 505 Games ecco Miasma Chronicles, titolo presentato con un breve trailer nel corso di un recente showcase virtuale organizzato dal publisher italiano. Sul gioco momento sono disponibile poche informazioni, ma sappiamo che si tratterà di un’esperienza che riprenderà i concetti e le basi di gioco di Mutant Year Zero, ampliandoli e arricchendoli con un contesto narrativo più ricco e curato.









Protagonisti dell’avventura saranno una coppia di fratelli, Elvis (interpretato da Daniel Amerman) e Diggs (Byron Marc Newsome), impegnati nella ricerca della madre scomparsa in un futuro in cui il mondo è dominato da uno strano fenomeno conosciuto come Miasma. Miasma Chronicles uscirà nel corso del 2023.