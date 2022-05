Apex Legends Mobile disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Electronic Arts ha pubblicato il trailer di lancio di Apex Legends Mobile, nuova versione del celebre battle royale disponibile per il download sui dispositivi Android e iOS nella giornata odierna.









Il video mette in risalto non solo le modalità di gioco presenti in questa versione di Apex Legends, ma anche i personaggio giocabili: tra questi spicca Fade, una nuova leggenda disponibile esclusivamente in Apex Legends Mobile. Oltre a Fade sono presenti Mirage, Wraith, Pathfinder, Gibraltar, Octane, Bloodhound, Lifeline, Caustic e Bangalore.

Per finire, segnaliamo che la versione mobile include non soltanto la modalità battle royale ma anche team deathmatch, gli scontri 3v3 e quick battle.