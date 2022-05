Final Fantasy XV: le vendite superano i dieci milioni di copie

Sembra che, a dispetto degli ormai sei anni passati dal lancio, Final Fantasy XV continui a vendere bene. L’account Twitter ufficiale del JRPG ha infatti di recente rivelato come le vendite abbiano superato la notevole quota di dieci milioni di copie. Questo significa che, dal 2018 ad oggi, la creazione di Square Enix è riuscita a piazzare più di due milioni di copie fra PS4, Xbox One, PC e anche Google Stadia, dove il titolo è approdato nel 2019. Naturalmente, il numero di giocatori effettivi è leggermente più alto, visto che Final Fantasy XV è stato presente per qualche periodo anche su Xbox Game Pass. Non si hanno invece ancora notizie concrete sulla data di uscita del suo successore, ma stando alle ultime novità non dovrebbe mancare troppo.

Condividi con gli amici Inviare