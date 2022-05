Red Dead Redemption 2 raggiunge quota 44 milioni di copie vendute

Non sarà forse allo stesso livello di Grand Theft Auto V e delle sue vendite da record, ma di sicuro anche Red Dead Redemption 2 è capace di macinare numeri non da poco. Come possiamo leggere sulla presentazione diffusa di recente da Take-Two, la produzione in salsa western di Rockstar ha infatti raggiunto quota 44 milioni di copie vendute, traguardo capace di far diventare verde d’invidia buona parte della concorrenza nell’ambito dei tripla A.

E se generalmente un rallentamento nelle vendite è fisiologico ad anni di distanza dall’uscita di un gioco, sembra che Red Dead Redemption 2 non soffra particolarmente i suoi compleanni. Nel corso degli ultimi dodici mesi il gioco ha infatti venduto ben 7 milioni di copie, sicuramente anche aiutato dal fatto che ogni acquisto include una copia gratuita di Red Dead Online. Le vendite complessive della serie, intanto, si piazzano intorno ai 67 milioni di copie.