Saints Row: lungo sguardo al gameplay del reboot

Nel corso di un recente evento riservato alla stampa, Volition è tornata a parlare del suo reboot di Saints Row, includendo anche un corposo sguardo al gameplay. E una cosa va detta: al netto delle iniziali perplessità sulla scelta di dare una nuova ambientazione e nuovi volti a questa amata serie, l’impressione è che lo studio dell’Illinois si stia dando parecchio da fare per assicurarsi che il gioco non manchi di far sentire a casa i veterani della serie. Per chi non avesse familiarità con le avventure dei Santi, ricordiamo che dal secondo, e in particolare dal terzo episodio in poi la serie ha fatto ciao ciao con la manina a ogni pretesa di serietà e realismo, muovendosi nella direzione delle follie più assurde e pestando a tavoletta l’acceleratore. Per fortuna, sembra proprio che anche questo nuovo Saints Row rispetterà questo stile narrativo e di gameplay.

Il motto di questo nuovo capitolo della serie criminalesca, come ben sappiamo, è Be your own boss, e il gameplay mostrato tratta anche la personalizzazione: ricordiamo che sarà possibile salvare fra molteplici preset e cambiarli alla velocità della luce (o meglio: di caricamento della piattaforma su cui giocate) tramite lo smartphone del protagonista. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione, vi rimandiamo allo speciale che ci abbiamo dedicato il mese scorso.

Oltre alle classiche missioni ad alto tasso di follia e azione, il reboot di Saints Row presenterà anche molte attività secondarie; è stato confermato già da tempo il ritorno delle attività criminali, come ad esempio le tanto amate truffe assicurative. Ritorna anche il gioco cooperativo, che ci permetterà di affrontare le vie di Santo Ileso in compagnia. Quanto ci vorrà prima di mettere mano a questo ben di dio, vi state chiedendo? Ancora qualche mese: la data di uscita di Saints Row è prevista per il prossimo 23 agosto, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Prima di chiudere, vi lasciamo con una serie di nuovi screenshot.