Overwatch 2: fissato un nuovo evento nel mese di giugno

La prima fase di beta PvP si è conclusa da poco, per questo Blizzard Entertainment ha annunciato novità in arrivo con un evento a tema Overwatch 2 che si terrà il prossimo 16 giugno.

Il game directo Aaron Keller ha voluto prima di tutto ringraziare tutti i giocatori che hanno partecipato al test multiplayer, ma ha anche assicurato che il team di sviluppo terrà conto dei feedback della community per apportare le dovute modifiche al gioco attualmente in lavorazione. Keller spiega che questi test sono molto importanti quando si creano videogiochi multiplayer dal momento che permettono agli sviluppatori di conoscere le impressioni dei fan durante il processo lavorativo.

Nel frattempo, il 16 giugno conosceremo ulteriori dettagli su Overwatch 2 e sulle modalità di accesso alla prossima fase di testing.

