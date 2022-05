Final Fantasy VII Remake Parte 2: annuncio in arrivo a giugno?

Come ben sapranno gli appassionati di lunga data di Square Enix, diciamo dai tempi in cui si chiamava ancora Squaresoft ed Enix era la concorrenza, quest’anno segna il venticinquesimo compleanno di Final Fantasy VII. Quale occasione migliore dunque per rivelare ufficialmente la seconda parte del suo remake? Sfortunatamente, gli sviluppatori sono stati ancora piuttosto nebulosi sul quando esattamente potremo vedere per la prima volta Final Fantasy VII Remake Parte 2, ma in un recente stream dedicato allo spin-off per mobile The First Soldier, Tetsuya Nomura ha fatto sapere che nel corso dei festeggiamenti per l’anniversario “riveleranno nuove informazioni“.

Quali saranno queste nuove informazioni non è ancora detto saperlo. Ricordete, infatti, come Square abbia vari progetti in cantiere legati al settimo capitolo della saga, e non tutti hanno ancora ricevuto il loro annuncio ufficiale. Però, insomma, sono passati due anni dall’uscita della prima parte: volete che Square non abbia nemmeno un trailer di Final Fantasy VII Remake Parte 2 da mostrare? Noi incrociamo fortissimo le dita.