MSI: le schede madri della serie 300 supporterano i processori Zen 3

Avete una scheda madre MSI con qualche anno sulle spalle, e l’idea di doverla cambiare per passare a un processore più efficiente non vi fa impazzire? Beh, se siete in possesso di una scheda AM4 socket della serie 300 (ad esempio chipset X370, B350 e A320) ci sono in arrivo buone notizie per voi: AMD ha infatti fatto sapere che i suoi processori serie 5000, dotati di architettura Zen 3, potranno ora supportare anche questa generazione di schede madri.

Per poter ottenere questo supporto, sarà necessario effettuare l’aggiornamento al BIOS AMD AGESA COMBO PI V2 1.2.0.7., disponibile sul sito ufficiale di MSI nella seconda metà di maggio. Il BIOS 1.2.0.7, oltre a rendere compatibili i processori Zen 3 con le schede madri serie 300, risolverà anche i problemi di stuttering intermittente delle prestazioni fTPM delle schede serie 400 e 500.