Deltarune: i lavori proseguono bene, chiarisce Tobyfox

È passato qualche mese dall’uscita del secondo capitolo di Deltarune, e il creatore Tobyfox ha deciso di intervenire su Twitter offrendo un breve aggiornamento sullo stato dei lavori. Ricorderete, infatti, che questo videogioco sarà composto da cinque capitoli in totale, e vista l’intenzione dello sviluppatore di rilasciare gli ultimi tre in un’unica volta è naturale che il processo di sviluppo richieda più tempo. A quanto pare, in ogni caso, i lavori proseguono bene. Tobyfox ha inoltre fatto sapere che di recente i lavori su Deltarune hanno ricevuto l’aiuto di altre persone il che, vista la tendenza del creatore a voler fare tutto da solo (bene per quanto riguarda la direzione dei lavori, un po’ meno per quanto riguarda lo stress), non può che essere una buona notizia.

Condividi con gli amici Inviare