The Legend of Heroes: Trails from Zero, ecco il Character Trailer

NIS America ha di recente pubblicato un nuovo trailer per The Legend of Heroes: Trails from Zero, versione aggiornata per PC, PS4 e Nintendo Switch dell’amato JRPG uscito originariamente su PSP. Come intuibile dal suo nome, questo Character Trailer ci presenta i quattro membri della Special Support Section: Lloyd Bannings, Elie MacDowell, Tio Plato e Randy Orlando. Questa squadra di agenti dovrà mettersi alla prova indagando cosa sta alla radice della corruzione che infesta la città di Crossbell, arrivando a scoprirne i più oscuri segreti. La data di uscita di The Legend of Heroes: Trails from Zero è prevista per il prossimo 30 settembre 2022.