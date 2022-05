GreedFall 2: The Dying World annunciato, uscirà nel 2024

Visto quando bene sono andate le avventure di Spiders in quel di Teer Fradee, non sorprende che Nacon abbia deciso di annunciare un seguito. GreedFall 2: The Dying World sarà ambientato 3 anni dopo il suo predecessore, e stavolta ci metterà nei panni di un nativo dell’isola, portato a forza sul continente di Gacane, terra di origine dei colonizzatori devastata dal Malichor. Qui, destreggiandoci fra intrighi politici di ogni tipo, dovremo riacquisire la nostra libertà, forgiare il nostro destino e cercare di fermare i piani di un uomo che ambisce la conquista.

“Anche mentre eravamo al lavoro su Steelrising, il nostro amore per l’universo di GreedFall non è mai diminuito, e quindi siamo entusiasti all’idea di tornarci”, ha dichiarato Jehanne Rousseau, fondatore di Spiders. Il nuovo gioco dello studio ci permetterà di esplorare nuovi ambienti, conoscere nuovi personaggi e interagire con nuove fazioni, garantendo una storia profonda dove le nostre scelte avranno un peso importante e un gameplay familiare ma rinnovato. GreedFall 2: The Dying World uscirà nel corso del 2024 su PC e console.