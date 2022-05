Steelrising: pubblicato il nuovo story trailer

Nacon e Spiders hanno confezionato un nuovo trailer di Steelrising, questa volta incentrato sull’aspetto narrativo del prossimo action RPG in sviluppo presso lo studio francese.









Ambientato in una versione alternativa di Parigi, durante la Rivoluzione Francese, Steelrising ci metterà nei panni di Aegis, un’automa impegnata a contrastare le armate meccaniche che Luigi XVI sta impiegando per sedare la rivolta nel sangue.

Steelrising sarà disponibile il prossimo 8 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, Spiders ha anche annunciato di essere al lavoro su Greedfall 2: The Dying World, quest’ultimo però uscirà solo nel 2024.