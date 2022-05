Nacon annuncia WRC Generations per PC e console, in uscita a ottobre

Nel corso della Bigben Week, il publisher Nacon ha svelato WRC Generations, il nuovo videogioco di corse targato KT Racing su licenza ufficiale del campionato del mondo di rally.









Il 2022 rappresenta l’anno della transizione del WRC verso l’ibrido: una rivoluzione che influenzerà profondamente le prestazioni, modificherà le strategie e farà adattare piloti e team. In termini di gameplay, sono state integrate nuove meccaniche per riprodurre le esigenze dei motori ibridi. Per vincere, sarà necessario gestire con attenzione la batteria adattando la mappatura del motore a seconda delle prove speciali. Sarà inoltre possibile condividere livree e adesivi con gli altri giocatori. Le migliori creazioni verranno premiate e messe in evidenza. Inoltre, per gli amanti della competizione, la nuova modalità Leghe consente di sfidare online giocatori di livello simile.

WRC Generations include anche:

750 km di prove speciali uniche in 22 paesi

49 team della stagione 2022 (Rally1 / Rally2 / Junior WRC)

37 auto leggendarie con bonus aggiuntivi

165 prove speciali a tempo

Il gioco sarà disponibile su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 13 ottobre.