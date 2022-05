Al PC Gaming Show 2022 saranno presenti oltre 45 giochi

Anche se quest’anno non ci sarà l’E3, giugno promette di essere comunque un mese interessante per quanto riguarda gli annunci videoludici. Uno degli eventi che tradizionalmente segnano questo periodo dell’anno è il PC Gaming Show, che come rivelato dall’organizzatore dell’evento PC Gamer, avrà luogo il prossimo 12 giugno alle ore 21:30, su YouTube e Twitch. A presentare l’evento e i suoi numerosi ospiti torneranno ancora una volta Sean “Day9” Plott e Mica Burton. In totale, saranno più di 45 i giochi presenti; la lista include Arma 4, Immortality di Sam Barlow, Warhammer 40,000: Space Marine 2 e Victoria 3. PC Gamer ha inoltre fatto sapere che Klei Entertainment e 11 bit studios hanno sorprese in cantiere, su cui i due studi indie hanno mantenuto un velo di riserbo.

Oltre al PC Gaming Show, il 12 giugno è anche il giorno in cui avrà luogo l’atteso Xbox & Bethesda Games Showcase; in questo caso l’ora d’inizio è prevista per le 19:00, quindi non ci sarà sovrapposizione fra i due eventi. La seconda domenica di giugno si prospetta per una giornata ad alta intensità: meglio non prendere appuntamenti.