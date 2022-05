Annunciato Phonopolis, il nuovo progetto di Amanita Design

Dopo averci regalato perle del calibro di Machinarium e Samorost, il collettivo ceco Amanita Design ha presentato il suo prossimo progetto: si tratta di Phonopolis, una nuova avventura narrativa piena di enigmi dalla forte caratterizzazione politica.









Ambientato nella distopica città di Phonopolis, il gioco ci metterà nei panni del giovane Felix, l’unica persona che si sta accorgendo della lenta ma inesorabile caduta della città nelle mani di un tiranno. Braccato dalle autorità, Felix dovrà provare a convincere i suoi concittadini della minaccia imminente, provando così a fermare l’ascesa al potere del despota.

Amanita Design spiega che Phonopolis sarà una metafora allegorica della nostra civiltà, pertanto tratterà tematiche importanti come la manipolazione della realtà e l’individualismo con il solito stile ironico e satirico del collettico ceco. Inoltre, l’intero gioco sarà realizzato con uno stile in stop-motion a 12fps e potrà contare sulle musiche di Tomáš Dvořák, già autore della colonna sonora di Machinarium.

Per finire, segnaliamo che l’ultima fatica di Amanita Design è per ora sprovvista di una data di uscita ufficiale, tuttavia vedrà la luce prossimamente su PC tramite Steam e su altre piattaforme non ancora annunciate.