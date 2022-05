Square Enix registra tre marchi in Giappone

Come segnalato da Gematsu, nel corso degli ultimi giornI Square Enix ha registrato tre nuovi marchi: Final Fantasy VII Remake Intergrade, Labyrinth Striker e Final Bar Line. Il primo è un riferimento abbastanza chiaro alla versione del remake di Final Fantasy VII uscita anche su PC qualche tempo fa; è possibile che la registrazione di questo marchio abbia qualcosa a che vedere con le novità in arrivo nel corso dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario del JRPG. Più difficile dedurre a cosa siano legati gli altri due marchi. Non è impossibile che siano progetti legati anche in questo caso a Final Fantasy VII, come già successo in passato.

