Gearbox ha nove giochi AAA in cantiere

Sembra proprio che Gearbox si stia tenendo ben impegnata. Come possiamo leggere su documenti recentemente pubblicati dalla casa madre Embracer Group, lo studio texano ha infatti ben nove giochi AAA in via di sviluppo. Chiaramente, va tenuto presente che Gearbox include anche un ramo di publishing, e che non è detto che tutti i giochi siano sviluppati direttamente da essa. Ma realisticamente, l’unico gioco finora annunciato che vede Gearbox nel ruolo di publisher e che può fregiarsi del titolo di tripla A è Homeworld 3 di BlackBird Interactive, e forse Hyper Light Breaker.

Resta dunque ancora un bel po’ di spazio per progetti non ancora rivelati. Sappiamo che Gearbox è al lavoro su un quarto capitolo della serie Brothers in Arms sul secondo capitolo della serie Tales from the Borderlands, e qualche tempo fa Randy Pitchford ha fatto sapere come Project 1v1 sia ancora in vita. Non è nemmeno improbabile che lo studio sia già al lavoro sul successore di Borderlands 3. Per il resto, possiamo solo lanciarci in speculazioni. Chissà, magari fra questi titoli nove c’è anche un seguito di Remnant: From the Ashes. Noi ci speriamo.