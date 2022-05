Death Stranding 2 è in via di sviluppo, la conferma di Norman Reedus

Pare che le NDA abbiano un significato molto etereo per il buon Norman Reedus. Già qualche mese fa, l’attore che presta la sua fattezze a Sam Porter Bridges aveva accennato a trattative in corso per quanto riguardava lo sviluppo di Death Stranding 2; e in una recente intervista per Leo, ha confermato che i lavori di sviluppo su questo seguito sono da poco iniziati. Norman Reedus ha anche spiegato come è venuto in contatto per la prima volta con Hideo Kojima, ai tempi del famoso Playable Teaser per un progetto su Silent Hill mai realizzatosi:

“Guillermo del Toro, che mi ha assegnato il mio primo film, mi ha chiamato e mi ha detto, ‘Ehi, c’è questo tizio di nome Hideo Kojima, ti chiamerà, tu dì di sì’. E io ho risposto, ‘In che senso dì di sì?’, e lui, ‘Smettila di fare l’idiota, digli di sì’.” Kojima avrebbe poi mostrato a Reedus dei video del suo Silent Hill, catturando immediatamente l’interesse dell’attore. Non vediamo l’ora di vederlo tornare in scena in quel di Death Stranding 2.