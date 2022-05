UZ Awards 2022: fra videogiochi, cinema e serie tv, ecco le nomination

Tornano per la loro seconda edizione gli UZ Awards, evento fondato dal regista, sceneggiatore e game designer Chris Darril (Remothered, Bye Sweet Carole) che avrà luogo ancora una volta all’interno della cornice degli Etna Comics. Questo premio va all’insegna delle crossmedialità, includendo nelle sue categorie videogiochi, ma anche, film, serie tv e animazione, e coinvolgendo ospiti da tutto il mondo. L’edizione 2022 vedrà la partecipazione del candidato all’Oscar Matt Dillon e del regista Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot, Freaks Out), e di una giuria che coinvolgerà esperti della stampa specializzata (fra cui anche The Games Machine) e professionisti del settore, coordinati dal presidente di giuria Chris Darrill.

Di seguito, potete trovare la lista delle nomination degli UZ Awards 2022. L’evento si terrà il prossimo 4 giugno, quando verranno rivelati i vincitori nelle rispettive categorie.

Best video game

Returnal

It Takes Two

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Best Picture

Freaks Out

Diabolik

Maschile Singolare

È stata la mano di Dio

Qui rido io

Best Tv Series / Show

Nudes

Guida astrologica per cuori infranti

Domina

Il cacciatore

Drag Race Italia

Best Achievement in Directing

Gabriele Mainetti (Freaks Out)

Manetti Bros (Diabolik)

Paolo Sorrentino (È stata la mano di di Dio)

Jonas Poher Rasmussen (Flee)

Josef Fares (It Takes Two)

Best Achievement in Writing

Gabriele Mainetti, Nicola Guaglianone (Freaks Out)

Jonas Poher Rasmussen, Amin (Flee)

Soni Jorgensen, Josef Fares (It Takes Two)

Alessandro Guida, Matteo Pilato, Giuseppe Paternò Raddusa (Maschile singolare)

Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio)

Best Performance in a Motion Picture

Eduardo Scarpetta (Qui rido io)

Giancarlo Commare (Maschile singolare)

Aurora Giovinazzo (Freaks Out)

Matilde Gioli (Va bene così)

Toni Servillo (Qui rido io)

Best Performance in a TV Series

Kasia Smutniak (Domina)

Michele Rosiello (Guida Astrologica per cuori infranti)

Nicolas Maupas (Nudes)

Francesco Montanari (Il cacciatore)

Best High Social Impact Entertainment

Drag Race Italia

Flee

It Takes Two

Maschile singolare

Gli UZ Awards includono anche una serie di Special Awards, che verranno consegnati nel corso della cerimonia del 4 giugno. In questa occasione, verrà nominato anche il vincitore della categoria Best Cross-Media Artist.

Icon Awards: Matt Dillon

Matt Dillon Honorary Award: Enrico Vanzina

Enrico Vanzina Best Original Soundtrack: Joseph Bishara (Malignant)

Joseph Bishara (Malignant) Best Documentary Feature: Ennio

Chiudono la lista di nomination degli UZ Awards le categorie aggiuntive, i cui vincitori verranno rivelati online in seguito alla cerimonia del 4 giugno.

Best Indie Production

Game of the Year

Kena: Bridge of Spirits

Loop Hero

Flee

Va bene così

Best Visual Design

Luca

Flee

It Takes Two

Arcane: League of Legends

Best Performance in an Animation or a Videogame

Maggie Robertsone (Resident Evil Village)

Valerio Mastandrea (Strappare Lungo i Bordi)

Ella Purnell (Arcane)

John Leguizamo (Encanto)

Best Animation

Luca

Arcane: League of Legends

Flee

The Mitchell Vs. The Machines