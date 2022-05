Death Stranding 2: Hideo Kojima "risponde" a Norman Reedus

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare delle dichiarazioni di Norman Reedus in riferimento a un possibile Death Stranding 2: l’attore ha difatti reso noto che i lavori sul sequel sarebbero iniziati, spiazzando un po’ tutti. Inutile dire che la risposta di Hideo Kojima non si è fatta attendere, tanto che il game designer giapponese è intervenuto su Twitter con la solita ironia che lo contraddistingue.

Kojima ha difatti pubblicato tre foto: in una lo vediamo prendere in mano la famosa mazza spinata di Negan di The Walking Death, nella seconda minaccia con la suddetta mazza un Norman Reedus inginocchiato, e nell’ultima vediamo i due sorridere fianco a fianco. La piccola galleria di immagini è coadiuvata da una frase che strizza l’occhio a Death Stranding: “Vai nella tua stanza privata, amico mio“, con tanto di emoji del pollice in su e faccina con gli occhi a cuore.

Insomma, con un tono scherzoso il buon Hideo Kojima ha voluto mettere bonariamente in riga l’amico Norman Reedus, che probabilmente si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo sul fantomatico Death Stranding 2. Non che questo cinguettio sia una conferma, intendiamoci, per quella bisognerà aspettare eventualmente l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare chissà quando (anche mai).

Condividi con gli amici Inviare