PowerWash Simulator si aggiorna con tre nuovi livelli

A distanza di un anno dalla pubblicazione in Accesso Anticipato, FuturLab ha pubblicato il nono aggiornamento di PowerWash Simulator che introduce ben tre nuovi livelli scelti direttamente dai giocatori: tre lavori speciali selezionati e votati dalla community.

Le nuove mappe della community includono una fontana degli gnomi, una locomotiva a vapore e una pista da minigolf. Tutti e tre i lavori speciali sono stati proposti, selezionati e votati dalla community di PowerWash su Discord tra centinaia di suggerimenti.

“Abbiamo sempre saputo che la community avrebbe avuto un ruolo importantissimo nello sviluppo di questo gioco, per questo abbiamo voluto coinvolgere i giocatori per definire il futuro del titolo a partire dai loro commenti e dalle loro idee“, ha dichiarato James Marsden, co-amministratore delegato di FuturLab. “Siamo felicissimi che questo aggiornamento includa dei miglioramenti richiesti dalla community e tre livelli originali suggeriti e votati dai nostri giocatori. Dopo un anno questo gioco sta ancora superando le nostre aspettative, e non vediamo l’ora di mostrarvi cos’altro ha in serbo per voi.”

PowerWash Simulator è un ibrido gestionale e simulativo che permette ai giocatori di costruire un’impero dell’idropulizia. Il gioco è disponibile su Steam in Early Access.

