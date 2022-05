Timothy and the Tower of Mu in uscita su PC ad agosto

Il publisher Playism ha annunciato la data di uscita di Timothy and the Tower of Mu, platform hardcore a tinte action svilluppato dagli italiani di Kibou Entertainment.









Nel gioco vestiremo i panni del giovane Timothy, il cui nonno è da poco deceduto. Il ragazzo viene però a conoscenza di una leggenda che narra di una torre costruita da un dio, talmente alta che scompare tra le nuvole. La leggenda narra anche che scalando la torre e raggiungendone la cima si ha diritto a esprimere un desiderio. Inutile dire che Timothy desidera che il nonno torni tra i vivi, per questo intraprende la sua avventura per raggiungere la vetta di questa struttura leggendaria.

Timothy and the Tower of Mu sarà disponibile su PC tramite Steam dal 9 agosto, ma nel frattempo è già possibile scaricare una versione dimostrativa direttamente dalla piattaforma digitale di Valve.