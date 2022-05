Warhammer Skulls tornerà anche quest'anno, ci sarà Space Marine 2

Games Workshop ha confermato che anche quest’anno si terrà il Warhammer Skulls, evento speciale dedicato ai videogiochi ambientati nelle varie linee narrative legate a questo franchise. Il festival avrà una durata complessiva di una settimana, ma il piatto forte sarà sicuramente la diretta che prenderà il via alle ore 19 del primo giugno su Twitch, e che sarà presentata da Clive Standen. Un nome che dovrebbe risultare familiare ai fan del Tetro Millennio, dato che il doppiatore britannico presta la sua voce al capitano (ex capitano, parrebbe) Titus, protagonista di Space Marine 2. E proprio il gioco sviluppato da Saber Interactive sarà uno dei titoli mostrati nel corso di questa diretta, assieme a Warhammer 40,000: Darktide, a Warhammer: Vermintide 2, a Total War: Warhammer III e a tutta una serie di aggiornamenti, novità e reveal legati al mondo dei videogiochi. Nello specifico noi incrociamo le dita sperando che Warhammer Skulls porti con sé una data d’uscita per Space Marine 2, ma seguiremo con piacere l’intera diretta.

Dopo la fine dello showcase, e fino all’8 giugno, molti titoli legati al franchise di Warhammer, e i loro contenuti agiguntivi, andranno in sconto sui negozi digitali più importanti (Steam, Xbox, Epic

Games Store, GOG.com, Windows Store, Meta Quest, GeForce Now e altri ancora). Insomma, si prospetta un inizio giugno bello interessante per gli appasisonati delle creazioni di Games Workshop.