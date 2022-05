Rainbow Six Siege: arriva il crossover con Yakuza

Ryu Ga Gotoku Studio e Ubisoft hanno di recente annunciato che i due universi di Rainbow Six Siege e Yakuza entreranno in collisione. Niente sfide di karaoke in quel di Chalet, state tranquilli: semplicemente due aspetti estetici a tema, che vedono Echo sfoggiare gli abiti tradizionali di Kazuma Kiryu e Hibana indossare quelli di Kaoru Sayama. Non siamo sicuri che gli abiti eleganti siano i più adatti ad operazioni d’infiltrazione, ma d’altronde sapete com’è, no? Non servono i giubbotti antiproiettile se non vi fate colpire. I due bundle di Yakuza, che arriveranno su Rainbow Six Siege nel corso della giornata di domani, includeranno anche degli aspetti speciali per le armi degli operatori. In chiusura, il trailer di presentazione anticipa anche una nuova skin Elite in arrivo per Echo.