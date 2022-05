Dragon's Dogma: Capcom celebra il decimo anniversario del gioco

A distanza di dieci anni esatti dalla pubblicazione giapponese di Dragon’s Dogma sulle console PS3 e Xbox 360, Capcom ha deciso di festeggiare l’anniversario aprendo un nuovo sito dedicato al franchise.

L’apertura del sito è accompagnata anche da un breve messagio del game director Hideaki Itsuno: “Dragon’s Dogma, uscito per la prima volta nel 2012, festeggia il suo 10° anniversario! Grazie, Arisen, per aver impugnato le armi e aver affrontato sfide impossibili. Ti siamo eternamente grati per il tuo supporto negli anni e speriamo tu voglia unirti a noi in questa celebrazione epocale di Dragon’s Dogma!”

La pagina web racchiude la storia della serie, dal lancio del gioco originale alla pubblicazione della serie animata su Netflix, passando ovviamente per la release della versione aggiornata Dark Arisen su varie piattaforme (l’ultima delle quali pubblicata su Switch).

Purtroppo non si fanno accenni a un possibile sequel dell’apprezzatissimo action RPG, ma speriamo che l’apertura di questo sito e la celebrazione dell’anniversario siano il segnale di un’apertura in tal senso. Tra l’altro ricordiamo che Hideaki Itsuno è attualmente al lavoro su un nuovo progetto, quindi mai dire mai.

