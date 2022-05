Svelato Banchou Tactics, un gioco ispirato alla microcriminalità giapponese

Lo sviluppatore tailandese Secret Character ha presentato Banchou Tactics, un intrigante tattico a turni ispirato all’ambiente della microcriminalità scolastica giapponese.









Il gioco narrerà le vicende della storia dalla prospettiva di Taiga Arashi, uno studente delle superiori che si ritrova invischiato in una guerra tra gang rivali. Tutto ha inizio quando Kitagawa Seiichi si diploma e lascia la Minato High School, lasciando anche il posto di leader della banda che manteneva un flebile accordo con le gang di altre scuole rivali. Dopo l’uscita di scena di Kitagawa, infatti, le bande della Sakae High School, della Nakamura Technical High School e della Minato High School si ritrovano nuovamente in guerra per la supremazia sulla città.

Banchou Tactics proporrà quindi combattimenti tattici a turni e un sistema di progressione della gang basato sull’esperienza dei membri del gruppo criminale. Il gioco sarà disponibile nel primo trimestre del 2023 su PC tramite Steam.