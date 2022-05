Babylon's Fall: la Stagione 2 sarà estesa, revisioni alla roadmap in arrivo

Il periodo post-lancio è stato decisamente difficile per Babylon’s Fall. L’ultima creazione di Platinum Games, che ha deciso di sperimentare nel campo dei giochi live-service, ha infatti fatto molta fatica a manterenere vivo l’interesse dalla sua playerbase, calata a numeri tutt’altro che salutari per un gioco di questo genere. È altamente probabile che siano stati proprio questi sviluppi a portare alla recente decisione dello studio di prolungare la durata dalla Stagione 2, il cui inizio è previsto per il prossimo 31 maggio.

“Sulla base del feedback ricevuto dai nostri giocatori, pensiamo di aver bisogno di un periodo di tempo che ci permetta di rivalutare la roadmap e abbiamo dunque deciso di estendere la durata della Stagione 2 di tre mesi, il che significa che durerà fino al 29 novembre 2022“, possiamo leggere in un comunicato sul sito ufficiale. I tre mesi aggiuntivi, prosegue Platinum Games, saranno utilizzati per concentrarsi sui contenuti del prossimo aggiornamento; dunque, anticipa lo studio, nel periodo fra agosto e novembre Babylon’s Fall non riceverà nuovi contenuti. Vedremo se Platinum riuscirà a risollevare le sorti del suo titolo.