Farming Simulator 22: disponibile il DLC gratuito AGI Pack

Se c’è una cosa per cui Giants Software si è sicuramente distinta, è la quantità di supporto post lancio offerto al suo Farming Simulator 22, che nel corso dei mesi si è arricchito di numerosi DLC, sia a pagamento che gratuiti. La novità odierna, e cioè l’AGI Pack, rientra proprio in quest’ultima categoria. Per l’incredibile prezzo di zero euro, potremo iniziare a fare uso delle attrezzature per la lavorazione e lo stoccaggio del grano della rinomata azienda americana.









L’AGI Pack include trivelle, nastri trasportatori, contenitori per la conservazione del grano ed una conciatrice di semi di prima qualità; strumenti che saranno fondamentali per chiunque voglia rendere la propria impresa agricola un’eccellenza nel campo della produzione del grano. Farming Simulator 22 è disponibile su PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.