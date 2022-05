Sea of Thieves: un trailer cinematografico per l'avventura Lost Sands

Continua la serie di Avventure tramite cui Rare ha deciso di far progredire l’impianto narrativo di Sea of Thieves. La prossima, dal nome Lost Sands, è di recente stata presentata tramite un trailer cinematografico. A quanto pare, questa nuova serie di missioni ci vedrà impegnati ad aiutare il buon Merrick nella sua intenzione di ricostruire Golden Sands, riportandola alla sua antica gloria – o, in alternativa, qualora dovessimo decidere di schierarci con i Mietitori, tenteremo di impedire che ci riescano. La scelta fra le due fazioni non sarà priva di conseguenze: l’esito di questa sfida andrà infatti a influenzare l’evoluzione di Sea of Thieves. Lost Sands prenderà il via il prossimo 26 maggio tramite un aggiornamento gratuito, e si chiuderà il 9 giugno.