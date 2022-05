The Lord of the Rings: Gollum, la data di uscita è prevista per settembre

Sono passati un po’ di mesi da quando Lord of the Rings: Gollum si è fatto vedere, per la precisione in occasione dei The Games Awards. E, a quanto pare, servirà ancora qualche mese di pazienza per poterci mettere mano. Non troppi, per fortuna: l’avventura di Daedalic Entertainment, come annunciato via Twitter, trova infatti la sua data d’uscita nel prossimo primo settembre.

Ricordiamo che questo gioco ci mette nei panni dell’hobbit traviato dal potere dell’Anello, che vagherà per vari ambienti della Terra di Mezzo proprio alla ricerca del suo prezioso tesoro. Lord of the Rings: Gollum ci metterà anche di fronte a una scelta: potremo infatti decidere quale delle due personalità privilegiare, se il crudele Gollum o il più mite Smeagol. Naturalmente, visto il protagonista che ci troveremo a controllare, eventuali minacce andranno affrontare con attenzione e scaltrezza, piuttosto che di petto. Il tiitolo uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, e in futuro anche su Nintendo Switch. Daedalic ha inoltre condiviso nuovi screenshot, che potete trovare di seguito.