PlayStation: al via le promozioni per i Days of Play 2022

Sony ha appena dato il via alla consueta tornata promozionale dei Days of Play: si tratta di due settimane di sconti rivolti alla community PlayStation grazie ai quali è possibile acquistare a prezzo scontato videogiochi e periferiche.

Tra i giochi in offerta nei punti vendita aderenti all’iniziativa, oltre a Ratchet & Clank: Rift Apart, Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri, The Last of Us Parte II e Marvel’s Spider-Man, gli utenti potranno acquistare a prezzo scontato i titoli appartenenti a catalogo PlayStation Hits, come ad esempio Gran Turismo Sport e la complete edition di Horizon Zero Dawn.

Sarà inoltre possibile acquistare i controller DualSense al prezzo consigliato di € 59,99, disponibili in tutte le colorazioni attualmente in commercio, ovvero White, Midnight Black, Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue.

Per finire, non mancano le promozioni sul PlayStation Store, con decine di videogiochi in offerta a prezzo scontato.

Segnaliamo che i Days of Play e tutte le promozioni correlate andranno avanti fino al prossimo 8 giugno.

Condividi con gli amici Inviare