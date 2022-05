Annunciato Codename: Wandering Sword, un RPG per PC in stile HD-2D

Pensavate che Square Enix fosse l’unica compagnia a produrre videogiochi in HD-2D? Ebbene, vi sbagliavate. Xiameng Studio, realtà cinese con base a Shanghai, ha difatti presentato Codename: Wandering Sword. Si tratta di un videogioco di ruolo che si rifà pesantemente allo stile grafico utilizzato da Square Enix in titoli del calibro di Octopath Traveler, Triangle Strategy, e nell’imminente remake di Live A Live per Switch.









L’opera dello studio cinese ricade nel calderone delle opere wuxia, quel particolare genere narrativo orientale incentrato sul viaggio di crescita personale e marziale di un eroe spesso di umili origini. Codename: Wandering Sword non farà eccezione dal momento che narrerà le vicende di un giovane che suo malgrado si ritrova coinvolto in uno scontro tra sette rivali.

Il gioco porrà l’accento sulle fasi esplorative permettendo al giocatore di viaggiare attraverso scenari tipicamente orientali, mentre proporrà un doppio sistema di combattimento, sia a turni che in tempo reale.

Codenamen: Wandering Sword non ha una data di uscita, ma sarà disponibile prossimamente su PC tramite Steam.