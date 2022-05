Take-Two Interactive finalizza l'acquisizione di Zynga

Annunciata all’inizio dell’anno in corso, l’acquisizione di Zynga da parte di Take-Two Interactive si è conclusa con successo proprio in queste ultime ore. A darne notizia ci ha pensato proprio la compagnia diretta da Strauss Zelnick, che in un comunicato ha dichiarato: “Siamo contenti di aver completato l’operazione con Zynga, un passo importantissimo per aumentare esponenzialmente la nostra competitività nel settore mobile.”

Take-Two Interactive ha sborsato la bellezza di 12,7 miliardi di dollari per acquistare Zynga. Si tratta della seconda acquisizione più costosa nell’industria dei videogiochi dopo quella ancora non finalizzata di Activision Blizzard da parte di Microsoft, laddove quest’ultima pagherà ben 68,7 miliardi.

“Siamo entusiasti che le competenze, la vasta offerta videoludica e il team di Zynga si uniscano alla famiglia di Take-Two,” ha commentato Frank Gibeau, CEO di Zynga. “Non vediamo l’ora di continuare a costruire un ventaglio di videogiochi che raggiungeranno un pubblico ancora più grande e contribuirà a far crescere la compagnia in questo nuovo capitolo della storia di Zynga.”

Condividi con gli amici Inviare