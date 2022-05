Il MMORPG a tema Marvel di Dimensional Ink è stato cancellato

Dopo appena sei mesi dall’annuncio della messa in cantiere del progetto, il MMORPG dedicato al mondo dei supereroi Marvel in lavorazione presso Dimensional Ink è stato ufficialmente cancellato. Lo studio autore di DC Universe Online non è più impegnato nello sviluppo di un titolo dedicato ai personaggi in calzamaglia della Casa delle Idee, questo perché EnaD Global 7, la holding che controlla la software house texana, ha deciso di spostare l’investimento iniziale verso altri progetti.

La compagnia aveva difatti previsto di stanziare 500 milioni di corone svedesi (circa 48 milioni di euro) per lo sviluppo di questo MMORPG a tema Marvel, i cui lavori sarebbero dovuti durare circa tre anni; tuttavia si è invece preferito investire questa cifra in più progetti minori, compreso lo sviluppo di nuovi contenuti per i MMORPG già esistenti, tra cui il già citato DC Universe Online e The Lord of the Rings Online, oltre alla realizzazione di altri videogiochi basati su nuove IP.

Il cambio di strategia non dovrebbe avere ripercussioni sui dipendenti di Dimensional Ink, che dunque saranno spostati su altri progetti.

