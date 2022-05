Dino Crisis appare sul PlayStation Store

Non sarà forse il remake che molti fan chiedono da lungo tempo, ma a quanto pare Dino Crisis sta per tornare su sistemi moderni. O perlomeno sulle console Sony: alcuni utenti hanno infatti segnalato come il titolo di Capcom, uscito originariamente su PS1, sia di recente apparso sulla versione per mercati asiatici del PlayStation Plus, anche se al momento non è possibile scaricalo né acquistarlo. Ricorderete come il gioco in questione non era incluso nel catalogo aggiornato condiviso qualche tempo fa, ma d’altronde Sony aveva messo in chiaro già allora come la lista non fosse da ritenersi definitiva.

Sembra proprio che Dino Crisis, dunque, sarà uno dei titoli che andranno ad aggiungersi alla lista dei PlayStation Classics accessibile a chi ha una iscrizione ai tier Extra o Premium. Vedremo se sarà disponibile già il 23 giugno, quando il nuovo PlayStation Plus debutterà anche sul mercato europeo.