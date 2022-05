Sonic 06 nuovamente in vendita su Xbox Live

La storia del porcospino blu di SEGA è caratterizzata da tanti titoli amati dai fan, e anche da qualche passo falso. Fra questi, sicuramente il capitombolo più imbarazzante è il Sonic the Hedgehog uscito nei mesi a cavallo fra il 2006 e il 2007 su PS3 e Xbox 360. Comunemente noto come Sonic 06, il gioco in questione era caratterizzato da numerosi bug e in genere da una qualità produttiva decisamente non al livello di quello che i fan della mascotte si aspettavano da quello che avrebbe dovuto essere l’inizio di una nuova era.

Il gioco fu così vituperato che nel 2010 SEGA prese addirittura la decisione di sospenderne la vendita; almeno, fino a poco tempo fa. Di recente, Sonic 06 è infatti riapparso sul negozio Xbox Live, al prezzo di 4,79€. Non siamo sicuri l’esperienza valga il prezzo del biglietto, ma d’altronde è pur sempre un pezzo di storia videoludica.