Guilty Gear Strive: in arrivo una massiccia patch di bilanciamento

Se nel corso delle ultime settimane vi siete dedicati agli accessissimi scontri di Guilty Gear Strive, sappiate che la musica sul picchiaduro di Arc System Works sta per cambiare. Lo studio giapponese ha infatti annunciato che il prossimo 10 giugno il titolo si aggiornerà con varie modifiche al bilanciamento: ci saranno cambiamenti per tutti i lottatori, modifiche alle meccaniche di gioco che “trasformeranno il gameplay” e anche dei miglioramenti al sistema di controllo.

Questa non è però l’unica novità in arrivo su Guilty Gear Strive. Arc System Works ha fatto sapere che non manca ancora molto all’implementazione del cross-play fra PC e console Sony; ricorderete come già qualche tempo fa lo studio avesse annunciato di essere al lavoro su questa funzionalità, che avrà il suo primo beta test nel corso dell’estate 2022. È inoltre stata annunciata la Guilty Gear Strive Starter Edition 2022, un bundle che include gioco base più Season Pass 1, per il momento confermato solo in Giappone. Per finire, Arc System Works ha fatto sapere che dal 27 maggio prenderanno il via presso i distributori più importanti le vendite della colonna sonora del gioco, intitolata Necessary Discrepancy.